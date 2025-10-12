La Regione Campania ha approvato la graduatoria del programma di ‘Completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania’, un intervento strategico del valore complessivo di 1 miliardo di euro, finanziato a valere sulle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e del Pr Fesr Campania 2021-2027. Si tratta di un piano che punta a migliorare la sicurezza, la qualità e la funzionalità della rete viaria regionale attraverso interventi immediatamente cantierabili: dalla messa in sicurezza delle infrastrutture al collegamento con i principali nodi urbani e turistici.

