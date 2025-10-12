Dal Ruec al Puc si versa in una condizione di stasi. È questa la sostanza di un intervento che giunge sul duplice punto dall’opposizione consiliare Pd e Dei Goti di Sant’Agata de’ Goti.

“Relativamente al Ruec, mesi fa, siamo stati istituzionalmente chiamati ad un impegno, al quale abbiamo risposto con un atto di responsabilità ed abbiamo evidenziato i numerosi ed anche sostanziali elementi e rilievi che andavano fatti”. Così esordisce la nota dell’opposizione saticulana. Che prosegue. “Ci siamo resi disponibili ad un confronto ampio, largo e partecipativo con gli stakeholder del territorio con l’impegno che, approvato il regolamento edilizio-urbanistico comunale, si aprisse da subito un tavolo di dibattito e confronto che partendo dalle fondamenta di quello che è il patrimonio del piano urbanistico comunale, il cui preliminare è stato pubblicato e presentato alla città nel 2019 potesse, in via definitiva, essere elaborato, come soluzione, con i passaggi che la norma prevede e potesse diventare, a stretto giro, realtà in termini di adozione.

