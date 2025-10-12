Nel corso delle attività di controllo finalizzate al rispetto delle normative in materia di somministrazione di cibi e bevande, una task force costituita da personale della Squadra Amministrativa della Polizia di Stato della Questura di Benevento e degli ispettori del Dipartimento di Prevenzione della locale ASL con i medici veterinari e biologi, ha comminato sanzioni pecuniarie e sequestrato alimenti offerti nell’ambito della sagra dei funghi di Cusano Mutri.

In particolare è stata rivolta l’attenzione alla salubrità dei prodotti a base di funghi proposti dagli stand presenti nelle principali vie e piazze del suddetto Comune.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia