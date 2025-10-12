I Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita hanno tratto in arresto una coppia della valle telesina per i reati di usura ed estorsione. In particolare, i militari hanno proceduto al controllo di un uomo ed una donna, già noti alle Forze dell’Ordine, che sono stati trovati in possesso della somma in contanti di 500 euro. Poco distante un’altra persona che tentava di allontanarsi. Identificate le tre persone, i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile hanno proceduto ad una perquisizione rinvenendo degli appunti in possesso della coppia, una sorta di “libro mastro”. A quel punto è apparso chiaro che la terza persona potesse essere la potenziale vittima di un giro di usura ed infatti, superando le iniziali reticenze, sono state raccolte dichiarazioni che hanno delineato un preoccupante quadro di minacce verbali e fisiche subite.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia