Dopo una carriera che l’ha vista protagonista in Italia e all’estero, dalla lunga tournée in Cina al recente recital all’Expo di Osaka e all’Ambasciata italiana di Tokyo, la soprano crossover Maura Minicozzi è pronta per una nuova avventura internazionale.

A breve volerà in Messico, dove interpreterà Giannetta ne L’Elisir d’amore di Gaetano Donizetti a Monterrey, per poi proseguire con una serie di concerti in diverse città del Paese.

Un’occasione che conferma il percorso artistico sempre più cosmopolita di un’artista capace di unire rigore lirico, versatilità espressiva e una sensibilità profondamente contemporanea.

Alla vigilia della partenza, Maura Minicozzi parla con la serenità e l’entusiasmo di chi vive ogni traguardo come un nuovo inizio.

