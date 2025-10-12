Il malessere è diffuso, ma non è ancora il momento di farsi prendere dall’ansia. La sconfitta della scorsa settimana a Latina ha sicuramente seminato tracce fastidiose sul percorso del Benevento, ma non può far smarrire serenità e tranquillità a tutto l’ambiente. Perché i riscontri del campo non alimentano cattivi pensieri, perché questa squadra ha sempre saputo rialzare la testa dopo un passo falso, ma anche perché ora la Strega ha subito l’occasione per rifarsi e rispondere ai successi del sabato di Catania e Crotone che hanno fatto scivolare i giallorossi al quarto posto in classifica. La sfida di questo pomeriggio con l’Altamura rappresenta un’occasione da non sbagliare per resettare i dolori provocati dalla caduta del ‘Francioni’ e ripartire di corsa, cullando pure l’ambizione di riavvicinarsi alla capolista Salernitana, impegnata all’ora di pranzo sul campo del Monopoli.

