Restyling strade provinciali, arrivano i fondi dalla Regione

La Regione Campania ha finanziato numerosi progetti di intervento per la riqualificazione di Strade Provinciali nel Sannio. Lo comunica il Presidente della Provincia di Benevento che ha ricevuto apposita comunicazione dalla sede regionale di Napoli. Il Presidente ha precisato, a questo riguardo, che due sono stati due i finanziamenti riconosciuti direttamente alla Provincia di Benevento per un totale di 6 milioni di Euro; mentre altri interventi sono stati concessi ad alcuni Comuni che hanno richiesto alla Provincia l’approvazione di programmi di riqualificazione delle connessioni viarie delle strade comunali con quelle provinciali afferenti il loro territorio.

