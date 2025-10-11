Luigi Barone presidente di Eutalia, società del Ministero delle Finanze

Importantissimo riconoscimento per la Lega di Benevento: Luigi Barone è stato nominato dal ministro del Mef Giorgetti presidente di Eutalia, società del Ministero dell’Economia e delle Finanze, che svolge attività di assistenza e supporto all’analisi, programmazione, attuazione e valutazione di politiche pubbliche per lo sviluppo, in qualità di in house delle Amministrazioni Centrali dello Stato.

Per comprendere la rilevanza della nomina, basterebbe verificare i suoi colleghi del consiglio di amministrazione Marco Bellezza, ex amministratore delegato di Infratel, da ieri ad di Eutalia, nonché Ermenegilda Siniscalchi attuale capo di gabinetto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, Tommaso Foti.

