Nel corso dei controlli finalizzati alla verifica del rispetto delle norme a tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nonché al contrasto del lavoro irregolare, i Carabinieri della Stazione di Cusano Mutri e del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Benevento, con l’ausilio dei colleghi del Gruppo Tutela del Lavoro di Napoli, hanno effettuato verifiche agli operatori della sagra dei funghi di Cusano Mutri.

