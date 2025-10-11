Giovedì 9 ottobre, nella sala della Società Operaia di Cerreto Sannita, si è tenuto un partecipato incontro pubblico promosso dal Comitato ‘Fermiamo Sannio Acque’, che raccoglie numerose sigle civiche e politiche del territorio: Comitato Sannita Acqua Bene Comune, Altra Benevento è possibile, Libera Benevento, Anpi Benevento, Europa Verde, Sinistra Italiana, Potere al Popolo e Forum Gruppo Acqua GT M5S Montesarchio – Valle Caudina.

All’incontro hanno preso la parola Annamaria Mollica, tra i soci fondatori del Comitato sannita ABC, Gabriele Corona di Altra Benevento è possibile, Lucio Ferella, ex sindaco di Baselice e da tempo vicino al movimento in favore dell’acqua pubblica, e Giovanna Megna, consigliera comunale d’opposizione a Benevento per Sinistra Italiana.

