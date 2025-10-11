Abbraccio comunitario e tanta solidarietà per Antonia Ocone che lotta per la vita e il fratello maggiore il 23enne Mario Ocone, al suo fianco sin dai giorni successivi alla tragedia occorsa a contrada Frasso di Paupisi.

Mario era a Rimini mentre si consumava il massacro. In Romagna lavorava come cameriere stagionale, ma adesso sta seguendo costantemente la sorella Antonia. Per Mario molte offerte lavoro da diversi imprenditori, che hanno inteso mantenere l’anonimato, ma che vogliono aiutarlo per farlo lavorare sul territorio e restare accanto alla sorella.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia