Dalla Statale 7 alla Tangenziale Ovest: la Regione erogherà un finanziamento pari a 3 milioni per realizzare il collegamento diretto tra l’Appia e Santa Clementina.

Trattasi di un intervento di adeguamento e razionalizzazione della rete stradale mediante la realizzazione di una nuova bretella al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani come, appunto, il traffico in corrispondenza del centro commerciale Buonvento. Che prevede la realizzazione di un collegamento di lunghezza pari a circa 2 Km . L’inizio della bretella sarà collocato all’intersezione in prossimità del km 257+700 della Statale Appia, mentre la fine è progettata all’intersezione con lo svincolo “Santa Clementina” della Tangenziale Ovest.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia