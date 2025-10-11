Dimenticare in fretta la notte di Latina e rituffarsi con forza nella propria missione. Vuole tornare a far la voce grossa davanti ai suoi tifosi il Benevento che in questo inizio di stagione ha indossato due maschere tra casa e trasferta. Infallibile al “Vigorito”, a punteggio pieno – l’unica in grado di riuscirci in questo momento del campionato – e ancora troppo fragile in trasferta, con tanti punti lasciati per strada tra Casarano e il “Francioni”, teatro dell’ultimo ko. Vuol tornare a correre la squadra di Auteri che ospita il Team Altamura di Mangia, osso duro per diverse pretendenti e in crescita costante dopo i primi passi complicati del suo viaggio nel girone C. Pochi i dubbi che circondano l’ambiente giallorosso, ormai costruito su punti saldi imponenti in ogni reparto.

