Nominata con atto delibera da parte della direttrice generale dell’Asl, Tiziana Spinosa, il direttore sanitario dell’azienda sanitaria locale di Benevento nella persona di Maria Rosaria Troisi, professionista qualificata in possesso dei requisiti normalmente previsti e inserita nell’elenco degli idonei a Direttore Sanitario (medico specializzato in Epidemiologia e Sanità pubblica, con fitto curriculum vitae per pubblicazioni scientifiche e incarichi dirigenziali Unità Operative azienda sanitaria pubblica; fin qui in servizio presso l’Asl di Avellino).

