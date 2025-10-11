Grave ma in via di miglioramento. Sebbene la prudenza rappresenti un imperativo in un contesto così tanto impegnativo. Nuovo bollettino medico di aggiornamento quello che è venuto, nella mattinata di ieri, dai vertici sanitari del Rummo di Benevento, struttura ospedaliera dove è ricoverato, nel reparto di Terapia intensiva, il 17enne vitulanese Gaetano, giovane restato vittima di una violenta aggressione verificatasi a Montesarchio ormai quasi una settimana addietro. Il bollettino dei sanitari, che conferma la permanenza della condizione di prognosi riservata, fa riferimento alla “progressiva risoluzione dei farmaci sedativi” ed alla sospensione dei “farmaci per il supporto emodinamico”.
