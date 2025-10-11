Clima di dolore ma anche abbraccio commosso da parte di un’intera comunità presso la chiesa di Santa Maria del Bosco ieri pomeriggio a Paupisi per la funzione funebre della 49enne Elisa Polcino e il 15enne Cosimo Ocone (massacrati dal marito e padre – il 58enne Salvatore Ocone – con colpi alla testa inferti con una grossa pietra, lo scorso 30 settembre a Paupisi). Folla di fronte il tempio cristiano, gremito, per assistere alla funzione presieduta dall’arcivescovo Felice Accrocca.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia