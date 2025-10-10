Non ho mai dato alcuna autorizzazione per il transito di mandrie di mucche nel Comune di San Nicola Manfredi. E’ lo sfogo del sindaco Arturo Vernillo, che ieri è tornato su un fatto insolito, ampiamente notato dai cittadini dalla giornata di mercoledì: ovini a spasso per diverse frazioni, a Santa Maria a Toro, Monterocchetta e poi Pagliara, per strada e in fondi di proprietà privata. Vernillo mercoledì aveva evidenziato il problema rappresentato dal decoro ma anche della sicurezza, in considerazione di cani al seguito della mandria. Poi, il primo cittadino è tornato sulla questione ieri, dopo il passaggio delle mucche a Pagliara.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia