A quattro giorni dal furto nelle scuole, un nuovo episodio che contribuisce a tenere alta la preoccupazione della comunità e l’attenzione delle forze dell’ordine.

Nella notte tra mercoledì e ieri si è verificato un furto a San Giorgio del Sannio, in un tabacchi di via Roma, attività già finita nel mirino dei ladri meno di due anni fa.

Il colpo intorno alle 2, come testimonia il sistema di videosorveglianza interno del tabacchi, che ha ripreso tre persone in azione con il volto coperto. I malviventi si sono introdotti all’interno dei locali utilizzando verosimilmente un flex per tagliare la serranda, hanno poi forzato la porta di ingresso e distrutto il vetro in plexiglass che scherma il bancone. Hanno fatto man bassa delle sigarette e messo le mani sul registratore di cassa, a quanto pare lasciato con pochi euro all’interno. La scoperta è stata fatta dai titolari del tabacchi ieri, di prima mattina; sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia municipale e i Carabinieri.

