Situazione sostanzialmente rientrata in quel di Forchia a distanza di circa sei giorni dall’incendio che si era consumato nella zona industriale dove, come si ricorda, nella tarda serata di sabato scorso, aveva preso fuoco il capannone di un’azienda operante nel settore rifiuti. Dopo le ordinanze precauzionali, non ultima quella relativa alla sospensione delle attività didattiche, è arrivato ieri sera il contro-ordine.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia