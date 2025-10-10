La corsa per garantirsi uno scranno nel consiglio regionale della Campania registra, nelle ultime ore, due candidature della città, una ormai ufficiale, poiché Nicola Boccalone ha firmato ieri mattina l’accettazione della presenza nella lista Cirielli Presidente, l’altra semi-ufficiale poiché, pur non avendo allo stato il sigillo dell’annuncio da parte della dirigenza del partito, quella di Giovanni Romano per i 5 stelle è da ritenersi cosa fatta ed incartata. Così come quella dell’altra pentastellata Francesca Maio, ex consigliera comunale di San Giorgio del Sannio, che si ripropone dopo aver già effettuato analogo tentativo nella tornata del 2015. Ovviamente, sempre sotto le insegne con del Movimento creato da Beppe Grillo: “Sono nata e morirò 5 Stelle”, afferma dopo aver precisato che comunicazioni ufficiali non gliene sono ancora pervenute. Ma, la coppia nella lista del partito dovrebbe essere costituita da lei e dal referente del Gruppo Territoriale di Benevento, essendo precipitate le quotazioni di Gabriele Iarusso, il nominativo finora più accreditato.

La coordinatrice provinciale del Movimento 5 Stelle di Benevento Sabrina Ricciardi, intanto, formula gli auguri di buon lavoro ai due nuovi referenti dei Gruppi Territoriali M5S Colline Beneventane e Fortore.

