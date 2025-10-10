Il Tribunale del Riesame di Napoli, accogliendo le tesi dell’avvocato Vittorio Fucci, dell’avvocato Antonio Leone e dell’avvocato Cosimo Servodio, ha scarcerato il noto pregiudicato Vincenzo De Rosa, 41 anni di Telese Terme.

Come si ricorderà il De Rosa, riconducibile al gruppo criminale rom dei De Rosa di Telese Terme, dopo essere stato scarcerato e posto ai domiciliari, poiché era detenuto in carcere in quanto accusato di numerosi episodi di traffico di cocaina nell’ambito di un processo relativo al giro di droga dei De Rosa nella Valle Telesina, era stato riarrestato a causa di alcuni video su Tik Tok che documentavamo la violazione da parte del De Rosa degli arresti domiciliari, nel giorno stesso della sua scarcerazione.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia