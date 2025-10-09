“Sua Eccellenza l’Arcivescovo” ha accettato “le dimissioni del rev.do sac. don Silvio Pepiciello dall’ufficio di Parroco di “San Nicola Vescovo” in Ceppaloni, ringraziandolo per il ministero svolto, ha nominato il nuovo Parroco nella persona del rev.do sac. don Lorenzo Varrecchia”.

Atto di nomina del prelato con “lo scopo di favorire la costituzione dell’Unità Pastorale delle tre Parrocchie presenti sull’intero territorio di Ceppaloni, di cui “San Giovanni Battista” alla frazione San Giovanni e la Parrocchia del “Santissimo Rosario della Beata Vergine Maria” alla frazione Beltiglio sono già affidate alla cura pastorale del rev.do sac. don Lorenzo Varrecchia”.

