Restano in carcere. Così ha deciso il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Benevento, dottoressa Maria di Carlo, ad esito della udienza di convalida svoltasi nella giornata di ieri, in capo a O.M., 19 anni; D.D. A., 19 anni; A.I., 20 anni; N.P., 19 anni. Si tratta, come ormai drammaticamente noto, dei quattro giovani di Benevento ritenuti essere i principali aggressori di Gaetano, 17enne di Vitulano martoriato nella notte tra sabato e domenica all’esterno di un’attività di intrattenimento di Montesarchio.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia