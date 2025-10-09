Nuova tappa nello svolgimento delle indagini preliminari rispetto il duplice omicidio occorsi il 30 settembre a Paupisi. Ieri autopsia sul corpo di Cosimo Ocone, dopo il trasferimento della salma del quindicenne dalla morgue del ‘Cardarelli’ alla sala medica del ‘San Pio’ dove è stato effettuato nel pomeriggio l’esame legale (affidato in udienza ieri mattina) da parte del medico Francesco La Sala, affiancato da Pasquale Goglia e Raffaella Petrella, e la presenza del consulente medico legale Lamberto Pianese (incaricato da Mario Ocone figlio 23enne di Elisa e Salvatore, giovane assistito dall’avvocato Nicodemo Gentile).

