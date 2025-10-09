A Calvi il contenzioso originato dalla decadenza dell’ex vicesindaco Vincenzo Parziale non si ferma al Tar.

Il Tribunale amministrativo campano aveva respinto il ricorso di Parziale, contro la delibera di Consiglio che aveva decretato la fine della sua esperienza consiliare.

Il provvedimento era motivato dalle tre assenza consecutive alle sedute, ma Parziale ha puntato il dito contro un certificato medico che attestava il suo stato di malattia, richiesto e ottenuto in occasione della seduta del 31 luglio 2024, poi però revocato dal medico curante.

