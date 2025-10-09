La voglia di mettersi alle spalle il passo falso di Latina anima un Benevento proiettato verso la sfida interna con il Team Altamura, occasione di riscatto che la formazione giallorossa non vuole e non può lasciarsi scappare.

Lo sanno bene Maita e compagni che sin dal giorno della ripresa degli allenamenti stanno lavorando con maggiore intensità e abnegazione proprio perché consapevoli dell’importanza della partita, anche alla luce degli impegni delle dirette concorrenti della Strega. Una preparazione che va avanti non senza intoppi per Gaetano Auteri che nella doppia seduta di ieri ha continuato a dover fare a meno di Stefano Scognamillo.

In ogni caso, le condizioni dell’ex difensore del Catanzaro sono in netto miglioramento, al punto tale che nella giornata odierna dovrebbe tornare a lavorare con il gruppo.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia