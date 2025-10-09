Dopo un’estate tutt’altro che semplice dal punto di vista dell’approvvigionamento idrico, la Giunta del Comune di Baselice, con alla guida il sindaco Massimo Maddalena, ha deciso di chiedere lo stato di crisi idrica nel Sannio e l’attivazione delle procedure di riconoscimento dello stato di emergenza nazionale.

Una decisione che la Giunta ha preso tenendo conto non solo di quanto accaduto nella scorsa stagione estiva, ma di un andamento tutt’altro che rassicurante.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia