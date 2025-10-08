Nel corso dei controlli effettuati durante la “Sagra dei Funghi Porcini” di Cusano Mutri, i Carabinieri della locale Stazione, in collaborazione con il Comando Compagnia di Cerreto Sannita e i militari del gruppo della guardia di finanza di Benevento, hanno deferito in stato di libertà una coppia di giovani, entrambi residenti nella provincia di Salerno, per il reato di spendita di monete falsificate. I fatti risalgono alla serata di sabato 4 ottobre, quando i due avrebbero pagato una consumazione presso uno degli stand gastronomici della manifestazione utilizzando una banconota verosimilmente contraffatta da 50 euro.

