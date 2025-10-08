Scomparso dopo un addio al celibato in Spagna: preoccupazione per un giovane di Durazzano

Momenti di apprensione a Durazzano. Si sono perse, infatti, da diverse ore le tracce di un giovane del luogo. Si tratta di Giuseppe Buffolino, circa trentenne, con il quale la famiglia ha perso i contatti esattamente dalla serata di Domenica, alle ore 23 circa. Il ragazzo, in particolare, insieme ad un gruppo di amici, si era recato a Valencia per festeggiare l’addio al celibato di un amico. Durante i festeggiamenti, il medesimo aveva subito un malore che ne aveva comportato il ricovero in ospedale.

