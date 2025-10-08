Riunione del Consiglio provinciale ieri con approvazione variazione di bilancio e altri punti all’ordine del giorno, quali collaborazione con Asia Benevento per delocalizzazione dell’ecopunto di Piano Cappelle in altro sito limitrofo e ok alla liquidazione degli importi legati alle sentenze di condanna per incidenti stradali provocati dall’ammaloramento delle arterie provinciali.

Riunione preceduta da confronto tra presidente Lombardi e i Consiglieri Mauriello, Ruggiero, De Longis, Ciervo, Capuano, Iannace e Panunzio con la partecipazione dei responsabili del Settore Infrastrutture presso la Sala Giunta della Rocca dei Rettori.

