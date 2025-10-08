Dopo il fallimento soltanto lo scorso luglio della precedente procedura per assumere otto medici specialisti in emergenza-urgenza nel Pronto Soccorso dell’ospedale “San Pio”, con i cinque ammessi all’orale non presentatisi dinanzi la commissione, e la presa d’atto dell0esaurimento di tutte le graduatorie concorsuali delle aziende pubbliche campane, bandita con apposita delibera dall’Azienda Ospedaliera San Pio di Benevento una nuova procedura per assumere sette medici da destinare al Pronto soccorso.
L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia