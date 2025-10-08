Scoppia la protesta a Melizzano contro la sospensione notturna dei servizi Postamat. Ieri il sindaco Francesco Galietta ha scritto una lettera ufficiale all’amministratore delegato di Poste Italiane, dottor Giuseppe Lasco, per denunciare quello che definisce “un enorme disservizio” ai danni della cittadinanza, in particolare delle persone anziane.
Nella missiva, inviata via PEC, il primo cittadino sottolinea come la decisione di limitare l’operatività degli sportelli automatici non solo penalizzi un piccolo centro privo di alternative, ma vada contro la missione stessa di Poste Italiane, da sempre punto di riferimento nei territori. “È paradossale – scrive Galietta – che un servizio essenziale venga sospeso proprio dove rappresenta l’unica possibilità di prelievo, lasciando interi paesi senza accesso al contante per oltre mezza giornata”
