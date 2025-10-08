La sensazione di un Benevento che ha raccolto meno di quanto avrebbe meritato è diffusa, nonostante la truppa giallorossa stia viaggiando all’invidiabile media di due punti a partita. E’ opinione comune che per quanto fatto vedere in campo nelle tre gare in cui finora hanno lasciato punti per strada (Casarano, Picerno e Latina), Maita e compagni siano stati puniti ben oltre i propri demeriti. Per quanto creato e per quanto concesso agli avversari, i conti in queste prime otto giornate di campionato non tornano, perché il bottino di punti sarebbe potuto essere più consistente. Sensazione suffragata anche dai numeri che mettono in evidenza una squadra che segna poco non in termini assoluti ma in rapporto a quanto produce e che subisce tanto in rapporto alle poche occasioni che concede.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia