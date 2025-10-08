Un altro furto ha scosso la comunità sannita. Nella notte tra il 6 e il 7 ottobre, ignoti hanno preso di mira il plesso scolastico “Abele De Blasio” di Guardia Sanframondi, riuscendo a penetrare all’interno dell’edificio e a portare via numeroso materiale informatico. Quando, ieri mattina, docenti e personale scolastico hanno riaperto la scuola, si sono trovati di fronte a una scena desolante: porte forzate, aule messe a soqquadro e l’aula multimediale completamente svuotata. Sul posto, allertati dal personale scolastico, sono giunti i carabinieri che hanno effettuato un accurato sopralluogo e avviato le indagini per risalire ai responsabili.

Foto di repertorio