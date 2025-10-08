Proseguono le indagini preliminari rispetto il duplice omicidio occorso a Paupisi lo scorso 30 settembre. A perdere la vita la 49enne Elisa Polcino e il figlio 15enne Cosimo, ridotta in condizioni gravissime invece l’altra figlia 17enne Antonia, tutti travolti dalla furia del marito e padre, il 58enne Salvatore Ocone. Ieri autopsia sulla salma di Elisa Polcino. La comparazione tra la grossa pietra con cui è stata colpita e la profonda lesione lungo la parete cranica sinistra ha rappresentato il passaggio nodale nell’esame medico legale sulla salma della sventurata Elisa.

