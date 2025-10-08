Al Benevento di Auteri manca la scossa dalla panchina. Il tecnico di Floridia non è ancora riuscito a incidere con i cambi in questo inizio di stagione: nelle prime 8 partite di campionato la Strega non ha mai segnato con calciatori subentrati a gara in corso. Tra i bonus a referto per Maita e compagni solo l’assist di Viscardi nella sua unica presenza di questo girone C, lo scorso 13 settembre contro il Siracusa. Prima e dopo quella notte il nulla per il Benevento, un dato non da poco se confrontato con quello delle altre corazzate di questa Serie C.

