Strade dissestate, c’è il piano dei lavori: si parte da Capodimonte e rione Libertà

E’ imminente un intervento di ripristino del manto stradale e delle infrastrutture in diversi tratti di viabilità di Benevento che al momento palesano evidenti criticità.

Al Comune di Benevento è stato approvato il progetto esecutivo per un importo complessivo di circa 248mila euro.

L’intervento prevede di ripristinare le condizioni di sicurezza e funzionalità delle strade comunali interessate; consolidare le scarpate e prevenire fenomeni di erosioni e smottamento.

E ancora, realizzare muri di contenimento nei punti critici per garantire la stabilità del corpo stradale; migliorare la regimazione delle acque meteoriche e prevenire l’ulteriore deterioramento del piano viabile.

L’articolo completo su Il Sannio Quotidiano di oggi – Acquista qui la tua copia