Situazione in estinzione ma, per quel che riguarda il responso Arpac, ci sarà da pazientare ancora qualche ora. E’ questo il senso dell’aggiornamento divulgato dal Comune di Forchia in merito al rogo scatenatosi nella zona industriale nella tarda serata di Sabato presso il capannone di un’azienda operante nel settore dei rifiuti. “Permangono alcuni focolai di scarsa entità, attualmente in fase di spegnimento”, viene fatto presente.
