La decisione di abbattere 33 alberi a Pietrelcina è fondata su una relazione stilata da un tecnico, e ora l’intervento entrerà nella fase operativa.

All’affidamento dei lavori siglato ieri, 6 ottobre, si è arrivati infatti dopo un incarico assegnato all’agronomo Maurizio Murolo, il 25 luglio scorso, per dotare il Comune di una consulenza su un’area verde di viale Europa. Un tema assai sensibile quello della cura e manutenzione del verde, che soprattutto a Benevento ha generato una lunghissima diatriba su cura e tutela degli alberi e rischi per l’incolumità pubblica.

