Impianti pubblicitari, entro un mese si va in Consiglio

Entro un mese, massimo un mese e mezzo, il Comune si doterà di un Piano Generale Impianti Pubblicitari. Lo ha assicurato, ieri mattina, l’assessore all’Urbanistica Molly Chiusolo ai componenti della commissione consiliare, convocata dal presidente Alfredo Martignetti, per fare il punto sulla questione del riordino avviato da alcuni mesi, con la rimozione degli impianti abusivi, per la stragrande maggioranza mai dotatasi della prescritta autorizzazione.

Il presidente Martignetti ha ricordato ai colleghi consiglieri che il tribunale amministrativo ha spiegato che “il danno paventato dalle ditte ricorrenti ha natura patrimoniale e che, rispetto ad esso, risulta prevalente l’interesse pubblico alla sicurezza e al decoro urbano”.

