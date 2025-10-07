Bollettino medico dal Neuromed di Pozzilli ieri sulle condizioni della 17enne Antonia Ocone, vittima della furia del padre Salvatore nella strage di Paupisi.
Dall’istituto l’annuncio della riduzione dei trattamenti intensivi farmacologici: “È iniziata la graduale riduzione della sedazione farmacologica. I parametri vitali restano stabili. La prognosi è ancora riservata”, così testualmente il bollettino medico dal Neuromed.
