Ripartire è la parola d’ordine in casa Benevento. Come è tutto da vedere, perché bisogna fare i conti con il rischio che la sconfitta con il Latina finisca per mettere in discussione alcune certezze acquisite fino a questo momento e che di conseguenza ci si metta alla ricerca di soluzioni che possano consentire alla Strega di ridurre al minimo le sfasature. Due passi falsi in otto giornate non compromettono nulla – del resto, la classifica in tal senso parla chiaro -, ma certamente non sono un bel segnale per una squadra che dà l’impressione di sapere ciò che vuole e anche come ottenerlo, ma che non sembra essere in grado di trovare soluzioni alternative quando si trova sul proprio cammino ostacoli imprevisti.

