“Questa epidemia di violenza bestiale nelle fasce giovanili è ormai un’autentica emergenza, peraltro di carattere nazionale. Ringrazio il questore di Benevento che mi ha avvertito, con eccelso spirito di cooperazione tra le Istituzioni, di possibili ritorsioni e insane rivalse possibili qui a Benevento”. Lo ha fatto presente in una nota stampa, commentando i fatti di Montesarchio, il sindaco di Benevento Clemente Mastella. Che, in stile chi ha orecchie per intendere intenda, ha sottolineato: “Dico chiaramente che non accetteremo episodi stile Arancia Meccanica: nel caso i sospetti si consolidassero non esiterei a firmare ordinanze per il coprifuoco, anche a costo di limitare temporaneamente le libertà di movimento sul territorio cittadino”.

