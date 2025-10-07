Tentato omicidio. L’accusa è perentoria e pesantissima per quattro giovani di Benevento (O.M., 19 anni; D.D. A., 19 anni; A.I., 20 anni; N.P., 19 anni) ritenuti i principali aggressori di Gaetano, 17enne di Vitulano martoriato nella notte tra sabato e domenica all’esterno di un’attività di intrattenimento di Montesarchio.

I Carabinieri della compagnia di Montesarchio, guidati dal comandante Virginia Coni, si sono mossi con straordinario tempismo, riuscendo già nelle prime ore della mattinata di domenica, a chiudere il cerchio.

