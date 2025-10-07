Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera, e Federico Cafiero De Raho, ex procuratore nazionale antimafia, saranno oggi a Sant’Agata per ricordare Angelo Mario Biscardi, vicesindaco e assessore all’Urbanistica del Comune di Sant’Agata de’ Goti, assassinato il 3 ottobre 1985 per aver difeso con coraggio la trasparenza nella gestione dei fondi del terremoto del 1980. Biscardi, fedele al mandato elettorale e ai principi della Costituzione, si oppose agli intrecci tra camorra, politica e affari, pagando con la vita la sua rettitudine.

