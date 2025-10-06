Alleanza Verdi e Sinistra si affianca a Noi di centro o, meglio, Noi campani-Noi sud (Pellegrino Mastella e Giovanna Razzano) e a Forza Italia (Fernando Errico e Ornella De Sisto): le coppie di candidati di queste liste sono ormai note.

Ieri, nella sede regionale di Europa verde – Verdi di Cusano Mutri si è tenuto l’esecutivo provinciale di Benevento, nel corso del quale è stata individuata la candidata che andrà a fare compagnia a Lucio Ferella, il candidato di Sinistra italiana. Come previsto, i Verdi hanno indicato Pina Fontanella ritenuta dall’esecutivo n maniera unanime “il giusto profilo quale candidata del collegio di Benevento alle prossime regionali della Campania”.

Si è, inoltre, discusso del contributo della provincia di Benevento alla futura amministrazione della Regione Campania. In particolare, ci si è soffermati sulle necessità delle aree interne, del neonato parco nazionale del Matese e delle possibili prospettive economiche sostenibili del futuro. Il co-portavoce provinciale Luigi Esposito si è detto già impegnato a sostenere la candidata e l’Alleanza Verdi-Sinistra (AVS) coordinata dalla co-portavoce Fiorella Zabatta.

