A Sant’Angelo a Cupolo sono partiti i lavori di messa in sicurezza di Palazzo Capasso-Torre. Un intervento ‘storico’, non fosse altro per i tempi lunghissimi necessari per sbloccare la questione con i privati e, finalmente, aprire il cantiere e garantire maggiore sicurezza in questa area centrale di Pastene. Da una parte, la maggioranza guarda già al prossimo step, e cioè individuare fonti di finanziamento adatte per mettere a nuovo l’edificio che oggi versa in condizioni di totale abbandono; dall’altra il gruppo di minoranza rivendica il passaggio decisivo, durante la precedente gestione amministrativa, che ha messo il Comune nelle condizioni di muoversi autonomamente.

