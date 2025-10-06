L’incendio, ormai, è domato nel suo complesso, salvo ancora lingue di fuoco isolate che ancora ieri mattina si mostravano alquanto vive.

Decine di Vigili del fuoco, distribuite in diverse squadre, hanno dovuto però lottare per buona parte della nottata tra Sabato e Domenica per avere la meglio su un evento comunque di proporzioni molto importanti. Tutto ha preso inizio nella tarda serata di Sabato quando, nella zona industriale di Forchia, alle 22 circa, si è innescato un rogo in un capannone di un’azienda operante nel settore dei rifiuti. Per motivi che dovranno essere accertati dalle competenti Autorità, il sito in questione si è presto tramutato in una imponente palla di fuoco con fiammate ed un’ intensa nube nera che si è resa subito visibile da una parte dell’area caudina e della Valle di Suessola.

