Dovrà ruggire ancor più forte il “Vigorito” per tornare a spingere il Benevento, in un fortino che fin qui si è rivelato inespugnabile.

Un’altra Strega quella che gioca lontano da casa: a Latina è arrivata la seconda sconfitta in campionato dopo il ko, doloroso, di Casarano. Cerca una nuova svolta la squadra di Auteri che davanti al suo pubblico fin qui non ha mai deluso: all’orizzonte un doppio impegno casalingo per Maita e compagni, un’occasione da non fallire per mandare anche un messaggio alle avversarie.

