Levata di scudi dalle rappresentanze del mondo agricolo, Cia Campania e Coldiretti nazionale, sui dazi USA sulla pasta italiana dall’attuale 15% al 106,74% con giustificazione argomentata dal Nord America rispetto asserite politiche dumping (vendita sotto costo, concorrenza sleale) con due aziende sotto accusa, in modo tutto da verificare, la Molisana e Pastificio Lucio Garofalo Spa con maggiorazione ventilata da gennaio del 91,74% e altre aziende nel mirino tra cui la sannita “Rummo”.

